Реальна зарплата у червні зросла майже на 5% - Держстатистики

За інформацією Держстатистики, у річному вимірі (червень 2018 року до червня 2017 року) реальна зарплата збільшилася на 13%.

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Водночас, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2018 року становила 9141 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).