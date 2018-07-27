Реальна зарплата у червні зросла майже на 5% - Держстатистики

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КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україні реальна заробітна плата у червні 2018 року зросла порівняно з травнем цього року на 4,8% без врахування тимчасово окупованого Криму та частини територій Донецької і Луганської областей. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.

За інформацією Держстатистики, у річному вимірі (червень 2018 року до червня 2017 року) реальна зарплата збільшилася на 13%.

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Водночас, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2018 року становила 9141 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

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