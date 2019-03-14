"Реал" совершил первый трансфер по возвращении Зидана

Бразилец присоединится к новому клубу летом. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Примечательно, что авторитетный ресурс “Transfermarkt” оценивает бразильца в 35 млн. евро.

Отметим, что на счету 21-летнего защитника 3 гола и 2 результативные пасы в 34 матчах сезона-2018/19.

Добавим также, ранее к рулю главного наставника клуба вернулся француз Зинедин Зидан.