"Реал" совершил первый трансфер по возвращении Зидана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. “Реал” договорился о переходе центрального защитника “Порту” Эдера Милитао, сообщает УНН со ссылкой на сайт “галактикос”.
Бразилец присоединится к новому клубу летом. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Примечательно, что авторитетный ресурс “Transfermarkt” оценивает бразильца в 35 млн. евро.
Отметим, что на счету 21-летнего защитника 3 гола и 2 результативные пасы в 34 матчах сезона-2018/19.
Добавим также, ранее к рулю главного наставника клуба вернулся француз Зинедин Зидан.