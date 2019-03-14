"Реал" здійснив перший трансфер після повернення Зідана
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. “Реал” домовився про перехід центрального захисника “Порту” Едера Мілітао, повідомляє УНН з посиланням на сайт “галактікос”.
Бразилець приєднається до нового клубу влітку. Контракт з футболістом розрахований до 30 червня 2025 року.
Примітно, що авторитетний ресурс “Transfermarkt” оцінює бразильця в 35 млн. євро.
Відзначимо, що на рахунку 21-річного захисника 3 голи і 2 результативні паси в 34 матчах сезону-2018/19.
Додамо також, раніше до керма головного наставника клубу повернувся француз Зінедін Зідан.