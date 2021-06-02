"Реал" вернул итальянского специалиста на место главного тренера клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Опытный итальянский наставник Карло Анчелотти во второй раз за карьеру возглавил мадридский ФК “Реал”, информирует УНН со ссылкой на сайт “Королевского клуба”.
Что известно
61-летний итальянский тренер до этого момента выступал за английский “Эвертон”. Соглашение с специалистом подписано до лета 2024 года.
Детали
Анчелотти вернулся в “Реал” после того, как вошел в историю клуба на своем первом этапе. Он руководил “Реалом” в течение двух сезонов, с 2013 по 2015 год.
Под его руководством команда вновь стала господствовать в Европе 12 лет после незабываемого финала в Лиссабоне против “Атлетико”.
Анчелотти выиграл четыре титула в “Реале” “. Кроме Лиги чемпионов, в своей первой кампании он поднял девятнадцатый Кубок Испании, победив “Барселону” в финале. А во втором — два новых успеха: Суперкубок Европы против “Севильи” и клубный чемпионат мира против “Сан-Лоренцо”. Кроме того, он является тренером в истории “Реала”, который получил наибольшее количество побед в своих первых ста официальных матчах (78).
Отметим, что в “Эвертоне”, с которым Карло работал в прошлом сезоне, итальянскому специалисту покорилась лишь 10-я позиция в таблице АПЛ.
Дополнение
В прошлом сезоне “Реал” финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив только “Атлетико” — 84 очка в 38 матчах.
Напомним
Ранее должность коуча “сливочных” покинул Зидан.