“Реал” повернув італійського фахівця на місце головного тренера клубу

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 28811 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 105002 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 148237 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 132210 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 138873 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 97752 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 82562 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 184995 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88554 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 279505 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 57075 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 65580 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 20731 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 29516 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 46043 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 150935 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 185008 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 279518 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 447035 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 433218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 5744 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32856 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38314 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38754 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39732 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

“Реал” повернув італійського фахівця на місце головного тренера клубу

Київ • УНН

 • 13364 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Досвідчений італійський наставник Карло Анчелотті вдруге за кар’єру очолив мадридський ФК “Реал”, інформує УНН з посиланням на сайт “Королівського клубу”.

“Реал” повернув італійського фахівця на місце головного тренера клубу

Що відомо

61-річний італійський тренер до цього моменту виступав за англійський “Евертон”. Угода зі спеціалістом підписана до літа 2024 року.

Деталі

Анчелотті повернувся в “Реал” після того, як увійшов в історію клубу на своєму першому етапі. Він керував “Реалом” протягом двох сезонів, з 2013 по 2015 рік.

Під його керівництвом команда знову стала панувати в Європі 12 років після незабутнього фіналу в Лісабоні проти “Атлетіко”.

Анчелотті виграв чотири титули в “Реалі’’. Крім Ліги чемпіонів, в своїй першій кампанії він підняв дев’ятнадцятий Кубок Іспанії, перемігши “Барселону” у фіналі. А в другому — два нових успіху: Суперкубок Європи проти “Севільї” та клубний чемпіонат світу проти “Сан-Лоренцо”. Крім того, він є тренером в історії “Реала”, який здобув найбільшу кількість перемог в своїх перших ста офіційних матчах (78).

Відзначимо, що у “Евертоні”, з яким Карло працював в минулому сезоні, італійському фахівцеві скорилася лише 10-та позиція в таблиці АПЛ.

Доповнення

У минулому сезоні “Реал” фінішував другим у турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись тільки “Атлетіко” — 84 очки в 38 матчах.

Нагадаємо

Раніше посаду коуча “вершкових” покинув Зідан. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45