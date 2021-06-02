“Реал” повернув італійського фахівця на місце головного тренера клубу

Що відомо

61-річний італійський тренер до цього моменту виступав за англійський “Евертон”. Угода зі спеціалістом підписана до літа 2024 року.

Деталі

Анчелотті повернувся в “Реал” після того, як увійшов в історію клубу на своєму першому етапі. Він керував “Реалом” протягом двох сезонів, з 2013 по 2015 рік.

Під його керівництвом команда знову стала панувати в Європі 12 років після незабутнього фіналу в Лісабоні проти “Атлетіко”.

Анчелотті виграв чотири титули в “Реалі’’. Крім Ліги чемпіонів, в своїй першій кампанії він підняв дев’ятнадцятий Кубок Іспанії, перемігши “Барселону” у фіналі. А в другому — два нових успіху: Суперкубок Європи проти “Севільї” та клубний чемпіонат світу проти “Сан-Лоренцо”. Крім того, він є тренером в історії “Реала”, який здобув найбільшу кількість перемог в своїх перших ста офіційних матчах (78).

Відзначимо, що у “Евертоні”, з яким Карло працював в минулому сезоні, італійському фахівцеві скорилася лише 10-та позиція в таблиці АПЛ.

Доповнення

У минулому сезоні “Реал” фінішував другим у турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись тільки “Атлетіко” — 84 очки в 38 матчах.

Нагадаємо

Раніше посаду коуча “вершкових” покинув Зідан.