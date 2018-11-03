"Реал" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На родном “Сантьяго Бернабеу” в гости к мадридскому “Реалу” в 11 туре испанской Примеры прибыли футболисты “Вальядолида”, передает корреспондент УНН.
В данном матче “сливочные” также долгое время имели проблемы чтобы сломить защитные редуты противников. Только в заключительные десять минут основного времени “галактикос” отличились дважды. Жуниор Винисиус при ударе попал мячом в спину защитнику, от которого резко изменилась траектория полета кожаного снаряда — 1:0. Автором второго гола (с пенальти) стал Серхио Рамос.
Заметим, что этот выигрыш стал первым для “Реала” за последние шесть поединков — 17 очков и 6 ступень.