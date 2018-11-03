"Реал" перервав п'ятиматчеву безвиграшну серію в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На рідному "Сантьяго Бернабеу" в гості до мадридського "Реалу" в 11 турі іспанської Прімери завітали футболісти "Вальядоліду", передає кореспондент УНН.
В даному матчі “вершкові” також довгий час мали проблеми аби зломити захисні редути супротивників. Тільки в заключні десять хвилин основного часу “галактікос” відзначилися двічі. Жуніор Вінісіус при ударі потрапив м’ячем у спину захиснику, від якого різко змінилася траєкторія польоту шкіряної кулі — 1:0. Автором другого голу (з пенальті) став Серхіо Рамос.
Зауважимо, що цей виграш став першим для “Реалу” за останні шість поєдинків — 17 очок і 6 сходинка.