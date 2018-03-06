"Реал" во второй раз обыграл "ПСЖ" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В столице Франции состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между парижским “ПСЖ” и мадридским “Реалом”, передает корреспондент УНН.

Первые опасные моменты возникли у ворот хозяев. Прострел Асенсио завершился ударом Серхио Рамоса — вратарь Ареола парировал удар. Также голкипер выручил своих партнеров после выхода один на один с Бензема.

Все главные события встречи возникли после перерыва. Сначала защита не досмотрел на дальней штанге Роналду. Португалец получил верховую передачу от Лукаса и запер ее головой — 0:1. На 66 минуте Верратти за вторую желтую карточку (неспортивное поведение) оставил французов в меньшинстве.

Несмотря на игру во меньшинстве парижане не стушевались и через пять минут отыграли один мяч усилиями Кавани. Однако точку в игре поставил Каземиро — 1:2.

Таким образом, по сумме двух встреч со счетом 5:2 победу праздновал “королевский клуб”.

Добавим также, жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта.

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