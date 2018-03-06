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"Реал" вдруге обіграв "ПСЖ" і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 17691 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У столиці Франції відбувся поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між паризьким “ПСЖ” і мадридським “Реалом”, передає кореспондент УНН.

Перші небезпечні моменти виникли біля воріт господарів. Простріл Асенсіо завершився ударом Серхіо Рамоса — воротар Ареола парирував удар. Також голкіпер виручив своїх партнерів після виходу віч-на-віч із Бензема.

Усі головні події зустрічі виникли після перерви. Спочатку захист не догледів на дальній стійці за Роналду. Португалець отримав верхову передачу від Лукаса і замкнув її головою — 0:1. На 66 хвилині Марко Верратті за другу жовту картку (неспортивна поведінка) залишив французів у меншості.

Попри гру у меншості парижани не знітилися і через п’ять хвилин відіграли один м’яч зусиллями Кавані. Однак крапку у грі поставив Каземіро — 1:2.

Таким чином, за сумою двох зустрічей з рахунком 5:2 перемогу святкував “королівський клуб”.

Додамо також, жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 16 березня.

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