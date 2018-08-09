"Реал" без Лунина нанес поражение "Роме" на Международном кубке чемпионов

Гарет Бэйл идеальной передачей с центра поля забросил мяч за спину игроков римлян, где со стражем ворот разобрался Марко Асенсио — 1:0. На 15 минуте “галактикос” имели преимущество в два гола. Бэйл прошел с мячом вдоль штрафной площади и отправил его в нижний угол, поймал при этом вратаря на противоходе.

Полузащитник Строотман отправил мяч между ног Навасу на 83 минуте, но на большее итальянцев не хватило — 2:1.

Примечательно, что украинский кипер Андрей Лунин провел всю баталию на скамейке запасных.

Добавим, что “Реал” закончил турнир с 6-ю очками (5 место), а “Рома” — 3-я (15).