"Реал" без Луніна завдав поразки "Ромі" на Міжнародному кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Американський стадіон “МетЛайф” прийняв передостанній поєдинок товариського турніру — Міжнародний кубок чемпіонів, в якому мадридський “Реал” протистояв римській “Ромі”, передає кореспондент УНН.
Гарет Бейл ідеальною передачею з центра поля закинув м’яч за спину гравців римлян, де зі стражем воріт розібрався Марко Асенсіо — 1:0. На 15 хвилині “галактікос” мали перевагу в два голи. Бейл пройшов з м’ячем вздовж штрафного майданчику та відправив його у нижній кут, зловив при цьому воротаря на протиході.
Півзахисник Строотман відправив м’яч між ніг Навасу на 83 хвилині, але на більше італійців не вистачило — 2:1.
Примітно, що український кіпер Андрій Лунін провів усю баталію на лаві запасних.
Додамо, що “Реал” закінчив турнір з 6-ма очками (5 місце), а “Рома” — 3-ма (15).