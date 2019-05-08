Реакция правоохранителей на деструктивные и насильственные действия 9 мая будет жесткой - МВД

"В обществе есть определенный дисбаланс, особенно после выборов президента Украины - с одной стороны люди очень сильно переживают, что могут произойти какие-то изменения - в основном это, безусловно, такая конспирология, которая не имеет ничего общего с реальностью. С другой стороны некоторые, их очень маленький процент, считают, что можно расправить крылья и устраивать какие-то антигосударственные шабаши. Этого не будет", - сказал он.

По словам оценивания качества, МВД остается "гарантом стабильности и форпостом" сохранения спокойствия.

"Реакция правоохранителей на любые деструктивные действия, или не дай Господь, насильственные действия или попытки силовых провокаций, будет жесткой и адекватной в рамках законов Украины и полномочий, предоставленных правоохранительным структурам соответствующими правовыми актами", - подчеркнул советник министра.

Как сообщал УНН, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.



