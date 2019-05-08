Реакція правоохоронців на деструктивні та насильницькі дії 9 травня буде жорсткою — МВС

“В суспільстві є певний дисбаланс, особливо після виборів президента України — з однієї сторони люди дуже сильно переймаються, що можуть відбутись якісь зміни — здебільшого це, безумовно, така конспірологія, яка не має нічого спільного з реальністю. З іншою сторони дехто, їх дуже маленький відсоток, вважають, що можна розправити крила і влаштовувати якісь антидержавні шабаші. Цього не буде”, — сказав він.

За словами Шкіряка, МВС залишається “гарантом стабільності і форпостом” збереження спокою.

“Реакція правоохоронців на будь-які деструктивні дії, або ж не дай Господь, насильницькі дії, або спроби силових провокацій, буде жорсткою і адекватною в рамках законів України і повноважень, які надані правоохоронним структурам відповідними правовими актами”, — підкреслив радник міністра.

Як повідомляв УНН, на Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.



