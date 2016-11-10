Реактивная политика власти "не дает никаких результатов" Украине на международной арене - В.Огрызко

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинская власть проводит реактивную политику в международных отношениях: ожидает того, что произойдет в мире, а уже потом подстраивается под результаты. Такое мнение высказал в комментарии УНН бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Мы ожидаем, что произойдет, и тогда на это реагируем. Это реактивная политика, которую мы постоянно проводим, и которая нам не дает никаких результатов. По моему мнению надо проводить проактивную политику, навязывать свою повестку дня, делать ее такой, чтобы мы формировали мнение, а не мы слушали чье-то мнение ", - сказал он.

По мнению В.Огрызко, украинским чиновникам нужно насытить новую администрацию Д.Трампа информацией о событиях в Украине, чтобы обратить внимание на то, что Россия является агрессором и ее политика не изменилась.

"Что нам нужно для того, чтобы не отменили санкции? Нужно насытить новую администрацию информацией о том, что реально происходит в Украине, дать больше материалов как открытого, так и закрытого характера, чтобы администрация (США - ред.) поняла, что Россия является агрессором, что в ее политике относительно Украины ничего не изменилось, что отмена санкций будет вредить национальным интересам Соединенных Штатов Америки ", - отметил эксперт.

В.Огрызко добавил, что Украина долджна привлечь европейских партнеров к информированию Д.Трампа и его администрации о событиях на Востоке Украины.

"И, безусловно, надо использовать возможность наших европейских партнеров, чтобы они информировали по своим каналам новую администрацию о том, что происходит на Востоке Украины", - добавил эксперт.

Также В.Огрызко заверил, что проведение такой информационной политики в администрации новоизбранного президента США может способствовать усилению санкций против России.

"Это залог того, что санкции не только не будут сняты, а возможно будут усилены", - отметил он.

Ранее политолог Олег Лисный отметил, что исключить определенные негативные последствия для Украины от победы Дональда Трампа на выборах в США, как в экономическом так и в политическом плане, нельзя. РФ при этом, которая считает эту победу и своей также, пытаться получить максимум пользы. Самым сложным периодом, вероятно, станет время до инаугурации.