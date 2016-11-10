Реактивна політика влади “не дає жодних результатів” Україні на міжнародній арені - В.Огризко

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українська влада проводить реактивну політику у міжнародних відносинах: очікує того, що станеться в світі, а вже потім підлаштовується під результати. Таку думку висловив у коментарі УНН колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

“Ми чекаємо що відбудеться, і тоді на це реагуємо. Це реактивна політика, яку ми постійно проводимо, і яка нам не дає жодних результатів. На мою думку треба проводити проактивну політику, нав’язувати свій порядок денний, робити його таким, щоб ми формували думку, а не ми слухали чиюсь думку”, — сказав він.

На думку В.Огризка, українським чиновникам потрібно наситити нову адміністрацію Д.Трампа інформацією про події в Україні, щоб звернути увагу на те, що Росія є агресором і її політика не змінилася.

“Що нам потрібно для того, щоб не скасували санкції? Потрібно наситити нову адміністрацію інформацією про те, що реально відбувається в Україні, дати більше матеріалів як відкритого, так і закритого характеру, щоб адміністрація (США - ред.) зрозуміла, що Росія є агресором, що в її політиці щодо України нічого не змінилося, що скасування санкцій буде шкодити національним інтересам Сполучених Штатів Америки”, — зазначив експерт.

В.Огризко додав, що Україна має залучити європейських партнерів до інформування Д.Трампа та його адміністрації про події на Сході України.

“І, безумовно, треба використати можливість наших європейських партнерів, щоб вони інформували по своїх каналах нову адміністрацію про те, що відбувається на Сході України”, — додав експерт.

Також В.Огризко запевнив, що проведення такої інформаційної політики в адміністрації новообраного президента США може сприяти посиленню санкцій проти Росії.

“Це запорука того, що санкції не лише не будуть зняті, а можливо будуть посилені”, — зазначив він.

Раніше політолог Олег Лісний зазначив, що виключити певні негативні наслідки для України від перемоги Дональда Трампа на виробах США, як в економічному так і в політичному плані, не можна. РФ при цьому, яка вважає цю перемогу і своєю також, намагатиметься отримати максимум користі. Найскладнішим періодом, ймовірно, стане час до інавгурації.