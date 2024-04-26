Развращал детей: в Киеве тренера приговорили к 12 годам тюрьмы

В Киеве детского тренера приговорили к 12 годам лишения свободы за развращение двух девушек в течение четырех месяцев в 2019 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Детали

По данным правоохранителей, в 2019 году двое киевлянок, которым в то время было 12 и 13 лет, на улице познакомились с 50-летним местным жителем. Он сразу пригласил их к себе домой.

В доме мужчины, как сообщает полиция, девушки употребляли предложенные им алкоголь и наркотические вещества. После этого киевлянин вел с ними откровенные разговоры на сексуальные темы и показывал фото и видео порнографического содержания.

В дальнейшем он подстрекал малолетних к созданию собственных изображений и порновидео, за которые платил деньги. Такие встречи продолжались около четырех месяцев - рассказали в полиции.

Преступление разоблачили в 2020 году. Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156, ч. 5 ст. 301 и ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования он находился под стражей.

На днях приговором Подольского районного суда задержанный был признан виновным в совершенных преступлениях и назначен максимальный срок наказания - 12 лет лишения свободы.

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