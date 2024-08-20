Разведывательные корабли черноморского флота россии больше не выходят в море - Плетенчук
Киев • УНН
Представитель ВМС опроверг информацию о присутствии разведкорабля "иван хурс" возле Крыма. По его словам, разведывательные корабли рф пока не выходят в море после успешной атаки украинских сил.
Представитель Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук опроверг сообщения о присутствии разведывательного корабля "иван хурс" вблизи Крыма, отметив, что это был минный тральщик. Он отметил, что российские разведывательные корабли пока не выходят в море. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Плетенчук опроверг информацию о том, что вчера якобы у берегов Крыма, вблизи Севастополя, был замечен разведывательный корабль "иван хурс".
Это был минный тральщик. Следует понимать, что сейчас применять подобные единицы разведывательных кораблей нет особого смысла для россиян
По его словам, нет данных о том, что оборудование разведывательного корабля "иван хурс", который был поражен украинскими ВМС было восстановлено.
Подобные корабли рф находятся на пунктах базирования без выходов в море. Свое присутствие в Черном море россия оставляет только в виде подводных лодок. Надводные корабли уже длительное время не выходят в море. По состоянию на сейчас в акватории Черного моря нет никаких боевых единиц
Напомним
24 марта кроме больших десантных кораблей "ямал" и "азов" Силы обороны осуществили успешное поражение разведывательного корабля "иван хурс" и большого десантного корабля "константин ольшанский".
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