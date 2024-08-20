Разведывательные корабли черноморского флота россии больше не выходят в море - Плетенчук

Представитель Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук опроверг сообщения о присутствии разведывательного корабля "иван хурс" вблизи Крыма, отметив, что это был минный тральщик. Он отметил, что российские разведывательные корабли пока не выходят в море. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Плетенчук опроверг информацию о том, что вчера якобы у берегов Крыма, вблизи Севастополя, был замечен разведывательный корабль "иван хурс".

Это был минный тральщик. Следует понимать, что сейчас применять подобные единицы разведывательных кораблей нет особого смысла для россиян - говорит Плетенчук.

По его словам, нет данных о том, что оборудование разведывательного корабля "иван хурс", который был поражен украинскими ВМС было восстановлено.

Подобные корабли рф находятся на пунктах базирования без выходов в море. Свое присутствие в Черном море россия оставляет только в виде подводных лодок. Надводные корабли уже длительное время не выходят в море. По состоянию на сейчас в акватории Черного моря нет никаких боевых единиц - добавил Плетенчук.

Напомним

24 марта кроме больших десантных кораблей "ямал" и "азов" Силы обороны осуществили успешное поражение разведывательного корабля "иван хурс" и большого десантного корабля "константин ольшанский".

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