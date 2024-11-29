Разведчики сожгли дорогостоящую российскую РЛС "зоопарк": ГУР показало видео

Украинские разведчики сожгли дорогостоящий радиолокационный комплекс россиян "зоопарк", сообщили в ГУР МОУ, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "зоопарк", - говорится в сообщении ГУР в соцсетях.

Стоимость такого комплекса, как указано, составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.

"Для уничтожения российского" зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойные FPV-дроны, стоимостью 100 тысяч гривен. Соотношение - 1: 10 000. Продолжаем борьбу! Слава Украине!"- сказано в сообщении ГУР.

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