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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
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путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разведчики сожгли дорогостоящую российскую РЛС "зоопарк": ГУР показало видео

Разведчики сожгли дорогостоящую российскую РЛС "зоопарк": ГУР показало видео

Киев  •  УНН

 • 2316 просмотра

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Разведчики сожгли радиолокационный комплекс оккупантов стоимостью около 1 млрд грн. для операции использовали четыре FPV-дрона общей стоимостью 100 тыс. грн.

Украинские разведчики сожгли дорогостоящий радиолокационный комплекс россиян "зоопарк", сообщили в ГУР МОУ, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "зоопарк", - говорится в сообщении ГУР в соцсетях.

Стоимость такого комплекса, как указано, составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.

"Для уничтожения российского" зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойные FPV-дроны, стоимостью 100 тысяч гривен. Соотношение - 1: 10 000. Продолжаем борьбу! Слава Украине!"- сказано в сообщении ГУР.

Кошачья спецоперация: ГУР эвакуировало котят с острова Змеиный26 нояб. 2024, 12:29 • 13347 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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