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Разумков почтил память погибших в ходе Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 17385 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших в ходе Второй мировой войны возложением цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Разумков почтил память погибших в ходе Второй мировой войны

“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших в ходе Второй мировой войны”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного Солдата также приняли участие Первый заместитель Председателя Руслан Стефанчук и председатели парламентских комитетов.

“День Победы — это с одной стороны праздник, а с другой — напоминание о тех уроках истории и тех людях, которые сделали очень много, чтобы сегодня мы с вами могли свободно общаться и жить на родной земле. Кто-то отдал за это жизнь, кто-то — здоровье, кто отдавал еще много-много лет нашему государству, восстанавливая его после войны”, — отметил Председатель Парламента.

Разумков отметил, что независимо от политических видений история должна оставаться историей и каждый должен помнить те положительные и отрицательные, иногда страшные уроки, которые она приносила. “Люди не должны переписывать историю — они должны ее писать. Если мы хотим двигаться вперед, то надо помнить те исторические события и веховые точки, через которые проходило государство”, — подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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