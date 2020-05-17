Разумков про законопроект, что позволит не вносить внебрачных детей в декларации: не сторонник, но в нем есть правильные вещи

Во время интервью изданию его спросили: “Если вы в одной лодке с президентом, который декларирует нулевую толерантность к коррупции, то как допустили принятие в первом чтении проекту закона о возможности недекларирования детьми должностных лиц имущества?” — Разумков ответил: “Это было первое чтение. Я думаю, что в этом законопроекте много правильных вещей, о которых мы с вами говорили. Это и декларирования наблюдательных советов, которые часто получают очень большие, на мой взгляд, слишком большие зарплаты. И мы как общество этого не видим. И очень часто они просто игнорируют и запросы журналистов, и народных депутатов, связанные с этими аспектами своей деятельности”.

“Если мы говорим о декларировании детей, это была большая дискуссия. Лично я не являюсь сторонником этой идеи. Потому что действительно есть аспекты, которые могут быть использованы для уклонения от информирования общества о тех или иных состояниях, скорее всего, связаных не с совсем корректными или законными по их происхождению. Но в этом законопроекте много вещей, которые я лично тоже поддерживаю”, — добавил Разумков.

Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла в первом чтении законопроект № 3355-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства". Документ, в случае принятия в представленном виде, предполагает, среди других изменений, что к членам семьи декларантов, в отношении имущества которых тоже должны подаваться декларации, должны принадлежать их дети только в условиях совместного проживания. Таким образом, имущество детей, зарегистрированных на проживание отдельно от декларанта, в случае принятия уже не надо было бы декларировать. Это давало бы возможность записывать имущество в собственность детей, которых регистрировали бы на проживание отдельно от декларанта, и таким образом скрывать его от декларирования.

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Кроме того, из-под долга декларировать имущество предлагается изъять помощников и советников президента, которые работают на общественных началах.

С другой стороны, законопроект предлагает добавить в перечень декларантов также руководителей, заместителей руководителей и других лиц, входящих в состав наблюдательного совета акционерного общества, в уставном капитале которого более 50 акций, которые прямо или косвенно принадлежит государству.

В Национальном агентстве предотвращения коррупции заявили, что законопроект имеет и положительные, и отрицательные моменты. Упомянутое расширение числа декларантов в НАПК одобрили, зато резко раскритиковали предлагаемую возможность скрывать от декларирования имущество, записанное на детей с зарегистрированным проживанием не совместны с декларантом.