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Разумков про законопроект, что позволит не вносить внебрачных детей в декларации: не сторонник, но в нем есть правильные вещи

Киев • УНН

 • 12479 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков (фракция “Слуга народа”) заявил, что не является сторонником идеи позволять скрывать имущество от декларирования через детей, но считает, что в этом законопроекте есть и правильные вещи. Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

Разумков про законопроект, что позволит не вносить внебрачных детей в декларации: не сторонник, но в нем есть правильные вещи

Во время интервью изданию его спросили: “Если вы в одной лодке с президентом, который декларирует нулевую толерантность к коррупции, то как допустили принятие в первом чтении проекту закона о возможности недекларирования детьми должностных лиц имущества?” — Разумков ответил: “Это было первое чтение. Я думаю, что в этом законопроекте много правильных вещей, о которых мы с вами говорили. Это и декларирования наблюдательных советов, которые часто получают очень большие, на мой взгляд, слишком большие зарплаты. И мы как общество этого не видим. И очень часто они просто игнорируют и запросы журналистов, и народных депутатов, связанные с этими аспектами своей деятельности”.

“Если мы говорим о декларировании детей, это была большая дискуссия. Лично я не являюсь сторонником этой идеи. Потому что действительно есть аспекты, которые могут быть использованы для уклонения от информирования общества о тех или иных состояниях, скорее всего, связаных не с совсем корректными или законными по их происхождению. Но в этом законопроекте много вещей, которые я лично тоже поддерживаю”, — добавил Разумков.

Напомним, Верховная Рада 13 мая приняла в первом чтении законопроект № 3355-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства". Документ, в случае принятия в представленном виде, предполагает, среди других изменений, что к членам семьи декларантов, в отношении имущества которых тоже должны подаваться декларации, должны принадлежать их дети только в условиях совместного проживания. Таким образом, имущество детей, зарегистрированных на проживание отдельно от декларанта, в случае принятия уже не надо было бы декларировать. Это давало бы возможность записывать имущество в собственность детей, которых регистрировали бы на проживание отдельно от декларанта, и таким образом скрывать его от декларирования.

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Кроме того, из-под долга декларировать имущество предлагается изъять помощников и советников президента, которые работают на общественных началах.

С другой стороны, законопроект предлагает добавить в перечень декларантов также руководителей, заместителей руководителей и других лиц, входящих в состав наблюдательного совета акционерного общества, в уставном капитале которого более 50 акций, которые прямо или косвенно принадлежит государству.

В Национальном агентстве предотвращения коррупции заявили, что законопроект имеет и положительные, и отрицательные моменты. Упомянутое расширение числа декларантов в НАПК одобрили, зато резко раскритиковали предлагаемую возможность скрывать от декларирования имущество, записанное на детей с зарегистрированным проживанием не совместны с декларантом.

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