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Разумков про законопроєкт, який дозволить не вносити позашлюбних дітей до декларації: не прибічник, але в ньому є правильні речі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (фракція «Слуга народу») заявив, що не є прибічником ідеї дозволяти приховувати майно від декларування через дітей, але вважає, що в цьому законопроєкті є й правильні речі. Про це він сказав в інтерв'ю для "Радіо Свобода", передає УНН.

Разумков про законопроєкт, який дозволить не вносити позашлюбних дітей до декларації: не прибічник, але в ньому є правильні речі

Під час інтерв’ю виданню його запитали: “Якщо ви в одному човні з президентом, який декларує нульову толерантність до корупції, то як допустили ухвалення у першому читанні проєкту закону про можливість недекларування дітьми посадовців майна?” — Разумков відповів: “Це було перше читання. Я думаю, що у цьому законопроєкті багато правильних речей, про які ми з вами говорили. Це і декларування наглядових рад, які часто отримують дуже великі, на мій погляд, занадто великі зарплати. І ми як суспільство цього не бачимо. І дуже часто вони просто ігнорують і запити журналістів, і народних депутатів, пов’язані з цими аспектами своєї діяльності”.

“Якщо ми говоримо про декларування дітей, то була велика дискусія. Особисто я не є прибічником цієї ідеї. Тому що дійсно є аспекти, які можуть бути використані для ухиляння від інформування суспільства про ті чи інші статки, скоріш за все, пов’язані не з зовсім коректним або законним їх походженням. Але в цьому законопроєкті багато речей, які я особисто теж підтримую”, — додав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 травня схвалила в першому читанні законопроєкт № 3355-1 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства". Документ, у разі ухвалення в поданому вигляді, передбачає, серед інших змін, що до членів сім’ї декларантів, щодо майна яких теж мають подаватися декларації, мали б належати їхні діти тільки за умов спільного проживання. Таким чином, майно дітей, які зареєстровані на проживання окремо від декларанта, в разі ухвалення вже не треба було б декларувати. Це давало б можливість записувати майно у власність дітей, яких реєстрували б на проживання окремо від декларанта, і таким чином приховувати його від декларування.

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Крім того, з-під обов’язку декларувати майно пропонується вилучити помічників і радників президента, які працюють на громадських засадах.

Із іншого боку, законопроєкт пропонує додати до переліку декларантів також керівників, заступників керівників та інших осіб, які входять до складу наглядової ради акціонерного товариства, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій прямо чи опосередковано належить державі.

У Національному агентстві запобігання корупції заявили, що законопроєкт має і позитивні, і негативні моменти. Згадане розширення числа декларантів у НАЗК схвалили, натомість різко розкритикували пропоновану можливість приховувати від декларування майно, записане на дітей із зареєстрованим проживанням не спільно з декларантом.

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