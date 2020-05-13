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ВР попередньо заборонила відкривати справи про банкрутство юросіб-боржників у період карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №3322, що передбачає на період дії карантину та протягом 90 днів після його скасування встановити заборону на відкриття провадження у справах про банкрутство боржників-юросіб за заявками кредиторів. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР попередньо заборонила відкривати справи про банкрутство юросіб-боржників у період карантину

Так, метою законопроекту про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) є створення дієвого механізму на період дії карантину для уникнення проблем, що виникатимуть під час процедури банкрутства.

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Також, проектом пропонується тимчасово на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни не відкривати провадження у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 01 лютого 2020 року.

Продовжується строк, у який боржник зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

У такому випадку надається право комітету кредиторів та забезпеченим кредиторам (щодо майна, яке є предметом забезпечення) прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника, також зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника.

Окрім цього, автори законопроекту пропонують дати можливість проводити збори комітету кредиторів у режимі онлайн або шляхом опитування, а арбітражних керуючих звільнять від відповідальності, якщо вони не могли виконувати свої обов'язки через карантин.

Додамо, що парламентарі вдвічі скоротили строки подання поправок до законопроекту до другого читання.

Раніше УНН писав, що Нацбанк може знов знизити облікову ставку в цьому році.

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