Нацбанк може знов знизити облікову ставку в цьому році – Смолій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій, заявив, що макроекономічні прогнози дозволяють знизити облікову ставку у 2020 році. Про це він повідомив під час доповіді у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
“У цьому році ми знизили ставку із 11% до 8%, а загалом із 2019-го року із 18%. Всі макроекономічні прогнози говорять про те, що у Нацбанку є можливість знизити облікову ставку ще у цьому році”, — сказав Смолій
Він також додав, що зниження облікової ставки сьогодні — це крок до іпотеки під 10% завтра.
Нагадаємо, що у 2019 році Нацбанк знизив облікову ставку на 4,5%.