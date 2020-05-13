Нацбанк може знов знизити облікову ставку в цьому році – Смолій

“У цьому році ми знизили ставку із 11% до 8%, а загалом із 2019-го року із 18%. Всі макроекономічні прогнози говорять про те, що у Нацбанку є можливість знизити облікову ставку ще у цьому році”, — сказав Смолій

Він також додав, що зниження облікової ставки сьогодні — це крок до іпотеки під 10% завтра.

Нагадаємо, що у 2019 році Нацбанк знизив облікову ставку на 4,5%.