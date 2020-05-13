Нацбанк может снова снизить учетную ставку в этом году - Смолий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Председатель Национального банка Украины Яков Смолий, заявил, что макроэкономические прогнозы позволяют снизить учетную ставку в 2020 году. Об этом он сообщил во время доклада в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
“В этом году мы снизили ставку с 11% до 8%, а в целом с 2019-го года с 18%. Все макроэкономические прогнозы говорят о том, что у Нацбанка есть возможность снизить учетную ставку еще в этом году”, — сказал Смолий
Он также добавил, что снижение учетной ставки сегодня — это шаг к ипотеке под 10% завтра.
Напомним, что в 2019 году Нацбанк снизил учетную ставку на 4,5%.