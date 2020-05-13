ВР предварительно запретила открывать дела о банкротстве юрлиц-должников в период карантина

Так, целью законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) является создание действенного механизма на период действия карантина во избежание проблем, возникающих во время процедуры банкротства.

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Также, проектом предлагается временно на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены не открывать производство по делам о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникших с 01 февраля 2020 года.

Продлевается срок, в который должник обязан обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами.

В таком случае предоставляется право комитета кредиторов и обеспеченным кредиторам (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) принять решение о приостановлении проведения аукционов по продаже имущества должника, также приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктиризованы планом санации или реструктуризации долгов должника.

Кроме этого, авторы законопроекта предлагают дать возможность проводить собрания комитета кредиторов в режиме онлайн или путем опроса, а арбитражных управляющих освободят от ответственности, если они не могли выполнять свои обязанности из-за карантина.

Добавим, что парламентарии вдвое сократили сроки подачи поправок к законопроекту ко второму чтению.

Ранее УНН писал, что Нацбанк может снова снизить учетную ставку в этом году.