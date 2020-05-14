Рада попередньо дозволила не вносити позашлюбних дітей до декларації

Так, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він розроблений з метою підвищення прозорості діяльності органів управління державних банків, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків часток належать державі.

Також проект Закону спрямований на усунення наявних протирічь та встановлення юридичної визначеності суб’єктного складу, у тому числі і щодо не віднесення осіб, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, до кола суб’єктів на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

“Вноситься ініціатива, що буде чітко визначати, хто є субєктом декларування, враховуючи керівників, заступників керівників та членів наглядових рад, державних акціонерних товариств, а також товариств, що є дочками і внучками заснованими на державній формі власності. Пропозиція: щоб дані особи були суб’єктами декларування... Була пропозиція розширити суб’єктів пов’язаних з цим”, — розповів автор законопроекту, народний депутат Руслан Стефанчук.

Згідно з порівняльною таблицею, до суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства планують додати дітей, у тому числі повнолітніх, та будь-яких інших осіб, за умов їх спільного проживання, спільного побуту, наявності взаємних прав та обов’язків, крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Додамо, що парламентарі вдвічі скоротили строки подання поправок до законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, що 5 травня у ВРУ зареєстрували законопроект № 3355 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, який передбачає можливість не вносити позашлюбних дітей до декларації.