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Рада попередньо дозволила не вносити позашлюбних дітей до декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу проект закону №3355-1 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада попередньо дозволила не вносити позашлюбних дітей до декларації

Так, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він розроблений з метою підвищення прозорості діяльності органів управління державних банків, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків часток належать державі.

Також проект Закону спрямований на усунення наявних протирічь та встановлення юридичної визначеності суб’єктного складу, у тому числі і щодо не віднесення осіб, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, до кола суб’єктів на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

“Вноситься ініціатива, що буде чітко визначати, хто є субєктом декларування, враховуючи керівників, заступників керівників та членів наглядових рад, державних акціонерних товариств, а також товариств, що є дочками і внучками заснованими на державній формі власності. Пропозиція: щоб дані особи були суб’єктами декларування... Була пропозиція розширити суб’єктів пов’язаних з цим”, — розповів автор законопроекту, народний депутат Руслан Стефанчук.

Згідно з порівняльною таблицею, до суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства планують додати дітей, у тому числі повнолітніх, та будь-яких інших осіб, за умов їх спільного проживання, спільного побуту, наявності взаємних прав та обов’язків, крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Додамо, що парламентарі вдвічі скоротили строки подання поправок до законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, що 5 травня у ВРУ зареєстрували законопроект № 3355 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, який передбачає можливість не вносити позашлюбних дітей до декларації.

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