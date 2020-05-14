Рада предварительно позволила не вносить внебрачных детей в декларацию

Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан с целью повышения прозрачности деятельности органов управления государственных банков, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежат государству.

Также проект Закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, в круг субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

“Вносится инициатива, которая будет четко определять, кто является субъектом декларирования, учитывая руководителей, заместителей руководителей и членов наблюдательных советов, государственных акционерных обществ, а также обществ, которые являются дочерьми и внучками основанными на государственной форме собственности. Предложение: чтобы данные лица были субъектами декларирования... Было предложение расширить субъектов связанных с этим”, — рассказал автор законопроекта, народный депутат Руслан Стефанчук.

Согласно сравнительной таблице, к субъектам, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства планируют добавить детей, в том числе совершеннолетних, и любых других лиц, при условии их совместного проживания, совместного быта, наличии взаимных прав и обязанностей, кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке.

Добавим, что парламентарии вдвое сократили сроки подачи поправок к законопроекту во втором чтении.

Напомним, что 5 мая в ВРУ зарегистрирован законопроект № 3355 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства, который предусматривает возможность не вносить внебрачных детей декларации.