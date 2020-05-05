Раді пропонують дозволити не вносити позашлюбних дітей до декларації

Так, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він розроблений з метою підвищення прозорості діяльності органів управління державних банків, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків часток належать державі.

Окрім того, проект закону спрямований на усунення наявних протирічь та встановлення юридичної визначеності суб’єктного складу, у тому числі і щодо не віднесення осіб, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, до кола суб’єктів на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Відтак, до декларації дозволяється не вносити позашлюбних дітей, якщо вони проживають окремо.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання. Засідання збирають на 14 годину 7 травня.