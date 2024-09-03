Разумков о кадровых перестановках в правительстве: кто и какие должности может получить
Киев • УНН
Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил о возможных кадровых изменениях в правительстве на этой неделе. По его словам, Чернышов может возглавить Мининфраструктуры, а Кулеба - Минрегион.
Кадровые изменения в правительстве могут произойти уже на этой неделе, а возможно и завтра. Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Разумков в эфире КИЕВ24, передает УНН.
"Изменения могут быть на этой неделе. Возможно, завтра. Речь идет о, скорее всего, Чернышове и Кулебе. По моему мнению, на должность главы Минрегиона может быть Кулеба, а на министра Мининфраструктуры Чернышов", - сказал Разумков.
Вместе с тем, Дмитрий Разумков не уточнил о каком Кулебе идет речь - Алексее или Дмитрии.
Добавим
Алексей Чернышов - председатель правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины". Ранее - министр развития громад и территорий Украины в 2020-2022 гг. и председатель Киевской областной государственной администрации в 2019-2020 гг.
Алексей Кулеба - заместитель Руководителя Офиса Президента Украины (с 24 января 2023 года). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022.
Напомним
Сегодня Верховная Рада Украины должна была рассмотреть вопрос увольнения нескольких министров.