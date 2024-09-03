Разумков про кадрові перестановки в уряді: хто і які посади може отримати
Київ • УНН
Народний депутат Дмитро Разумков повідомив про можливі кадрові зміни в уряді цього тижня. За його словами, Чернишов може очолити Мінінфраструктури, а Кулеба - Мінрегіон.
Кадрові зміни в уряді можуть відбутися вже цього тижня, а можливо і завтра. Про це розповів народний депутат Дмитро Разумков в ефірі КИЇВ24, передає УНН.
"Зміни можуть бути на цьому тижні. Можливо, завтра. Йдеться про, скоріше за все, Чернишова і Кулебу. На мою думку, на посаду глави Мінрегіона може бути Кулеба, а на міністра Мінінфраструктури Чернишов", - сказав Разумков.
Разом з тим, Дмитро Разумков не уточнив про якого Кулебу йдеться - Олексія чи Дмитра.
Додамо
Олексій Чернишов - голова правління та CEO НАК "Нафтогаз України". Раніше - міністр розвитку громад та територій України у 2020—2022 рр. та голова Київської обласної державної адміністрації у 2019—2020 рр.
Олексій Кулеба - заступник Керівника Офісу Президента України (з 24 січня 2023 року). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.
Нагадаємо
Сьогодні Верховна Рада України мала розглянути питання звільнення кількох міністрів.