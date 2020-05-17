Разумков: сейчас в Верховной Раде нет больных COVID-19

На вопрос ведущей, есть ли сейчас среди парламентариев больные коронавирусной инфекцией Разумков ответил: “Нет. На сегодня больных, к счастью, — я надеюсь, что так будет и в дальнейшем — в парламенте народных депутатов нет”. На уточняющий вопрос, есть ли больные среди работников аппарата Верховной Рады он сказал: “По аппарату тоже нет. Мне трудно сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не объявляли”, — сказал Разумков.

Спикер ВРУ предположил, что инфицированных коронавирусом нардепов могло быть до 15 “потому что, возможно, не все об этом сообщили”. Ранее Разумков говорил, что количество больных коронавирус в ВР не превышает 10-15 человек.

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