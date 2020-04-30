Разумков запевнив, що кількість хворих на коронавірус у ВР не перевищує 10-15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кількість людей, які перехворіли на коронавірус у Верховній Раді України не перевищує 10-15 осіб, це з урахуванням тих, хто не заявляв про це публічно. Про це він заявив в ефірі телеканалу Zik, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи правда, що у ВР на коронавірус перехворіла половина нардепів, Разумков відповів: “За моєю інформацією, це не відповідає дійсності абсолютно. Навіть, коли виявляли захворювання у народних депутатів, кількість значно менша. Я думаю, що 10-15 осіб максимум. Це я так з запасом говорю, з урахуванням тих, хто можливо захворів, але про це не так публічно заявив”.
За його словами, більша частина нардепів повернулися до своєї роботи.
“Надіюсь, що найближчим часом ті, хто перебував на самоізоляції або перебувають на лікарняному, також повернуться до виконання своїх обов’язків”, — додав голова парламенту.
Як повідомляв УНН раніше, народний депутат Сергій Рудик заявив, що одужав від COVID-19.