Від COVID-19 одужав ще один нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Народний депутат Сергій Рудик заявив, що одужав від COVID-19. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Результати сьогоднішнього КТ показують, що ... все в мене нормально. Перед тим було зроблено два тести методом ПЛР і я з впевненістю можу сказати, що я цю недугу (COVID-19 — ред.) подолав”, — сказав нардеп.
Нагадаємо, народний депутат від “Слуги Народу” Руслан Горбенко, у якого раніше було виявлено коронавірус, отримав негативний результат ПЛР-тесту.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що діагноз “коронавірус” підтвердився у народного депутата із фракції “Слуга народу” Володимира Ватраса.
Крім того, 28 березня діагноз підтверджено у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.