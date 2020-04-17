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От COVID-19 выздоровел еще один нардеп

От COVID-19 выздоровел еще один нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Народный депутат Сергей Рудык заявил, что оправился от COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Результаты сегодняшнего КТ показывают, что ... все у меня нормально. Перед тем было сделано два теста методом ПЦР и я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг (COVID-19 - ред.) преодолел", - сказал нардеп.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого ранее было обнаружено коронавирус, получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Как сообщалось, ранее стало известно, что диагноз "коронавирус" подтвердился у народного депутата из фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса.

Кроме того, 28 марта диагноз подтвержден у нардепа Анны Скороход. Еще ранее вирус был диагностирован у нардепов Сергея Рудыка, Сергея Вельможного, Руслана Горбенко, Александра Лукашева и Сергея Шахова.

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