Разумков: наразі у Верховній Раді немає хворих на COVID-19

На запитання ведучої, чи є зараз серед парламентарів хворі на коронавірусну інфекцію Разумков відповів: “Ні. Станом на сьогодні хворих, на щастя, — я сподіваюся, що так буде і в подальшому, — у парламенті народних депутатів немає”. На уточнююче запитання, чи є хворі серед працівників апарату Верховної Ради він сказав: “По апарату теж немає. Мені важко сказати про усіх помічників, тому що у народного депутата багато помічників, які працюють на громадських засадах. І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам ця інформація не надходила, не повідомляли”, сказав Разумков.

Спікер ВРУ припустив, що інфікованих коронавірусом нардепів могло бути до 15 “тому що, можливо, не всі про це повідомили”. Раніше Разумков казав, що кількість хворих на коронавірус у ВР не перевищує 10-15 осіб.

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