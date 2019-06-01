Вместе с ценным калием сухофрукты содержат и канцерогены - врач

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КИЕВ. 1 июня. УНН. При изготовлении в сухофруктах образуются канцерогены, впрочем остается ценный микроэлемент калий. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

"Во время обработки сухофруктов образуется вещество бензопирен, которое является сильным канцерогеном, поэтому в случае с сухофруктами следует придерживаться рецептуры подготовки этого продукта. Безусловно, термический фактор убивает часть важных элементов, которые есть в свежих фруктах, как органические соединения, но микроэлементы - калий, йод и так далее, то под действием температурного фактора они никуда не деваются, они так и остаются в сухофруктах ", - отметил Протас.

По его словам, самым ценным в сухофруктах есть как раз калий, который положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. В то же время, например, пектин, содержащийся в свежих яблоках и способствует очищению организма от радионуклидов, в процессе термической обработки сухофруктов исчезает.

"На самом деле сухофрукты очень полезны, просто при покупке надо смотреть на внешний вид и лучше не употреблять в таком виде, а делать из них всевозможные компоты. Надо смотреть, чтобы они не были пересушенные или, наоборот, мягкие и недосушенные", - добавил врач.

Напомним, при покупке готовых блюд в уличных пунктах продажи потребители должны тщательно оценивать пункт продажи такой пищи, на санитарно-гигиенические условия хранения готовых блюд и продуктов у поставщика внешний вид блюда, а также отказываться от потребления блюда при малейших сомнениях в его вкусе, свежести.

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