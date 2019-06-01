Разом із цінним калієм сухофрукти містять і канцерогени – лікар

"Під час обробки сухофруктів утворюється речовина бензопірен, яка є сильним канцерогеном, тому у випадку із сухофруктами слід дотримуватися рецептури підготовки цього продукту. Безумовно, термічний фактор вбиває частину важливих елементів, які є в свіжих фруктах, як то органічні сполуки, але мікроелементи – калій, йод і так далі, то під дією температурного фактора вони нікуди не діваються, вони так і залишаються в сухофруктах", - зазначив Протас.



За його словами, найціннішим в сухофруктах є якраз калій, який позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи. Водночас, наприклад, пектин, що міститься в свіжих яблуках і сприяє очищенню організму від радіонуклідів, в процесі термічної обробки сухофруктів зникає.



"Насправді сухофрукти є дуже корисні, просто при купівлі треба дивитися на зовнішній вигляд і краще не вживати у такому вигляді, а робити з них усілякі узвари. Треба дивитись, щоб вони не були пересушені чи, навпаки, м'які й недосушені", - додав лікар.



Нагадаємо, під час купівлі готових страв у вуличних пунктах продажу споживачі мають ретельно оцінювати пункт продажу такої їжі, на санітарно-гігієнічні умови зберігання готових страв і продуктів у пункті продажу, зовнішній вигляд страви, а також відмовлятись від споживання страви за найменших сумнівів щодо її смаку, свіжості.