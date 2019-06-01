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Разом із цінним калієм сухофрукти містять і канцерогени – лікар

Разом із цінним калієм сухофрукти містять і канцерогени – лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Під час виготовлення в сухофруктах утворюються канцерогени, втім лишається цінний мікроелемент калій. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі кореспонденту УНН.

"Під час обробки сухофруктів утворюється речовина бензопірен, яка є сильним канцерогеном, тому у випадку із сухофруктами слід дотримуватися рецептури підготовки цього продукту. Безумовно, термічний фактор вбиває частину важливих елементів, які є в свіжих фруктах, як то органічні сполуки, але мікроелементи – калій, йод і так далі, то під дією температурного фактора вони нікуди не діваються, вони так і залишаються в сухофруктах", - зазначив Протас.

За його словами, найціннішим в сухофруктах є якраз калій, який позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи. Водночас, наприклад, пектин, що міститься в свіжих яблуках і сприяє очищенню організму від радіонуклідів, в процесі термічної обробки сухофруктів зникає.

"Насправді сухофрукти є дуже корисні, просто при купівлі треба дивитися на зовнішній вигляд і краще не вживати у такому вигляді, а робити з них усілякі узвари. Треба дивитись, щоб вони не були пересушені чи, навпаки, м'які й недосушені", - додав лікар.

Нагадаємо, під час купівлі готових страв у вуличних пунктах продажу споживачі мають ретельно оцінювати пункт продажу такої їжі, на санітарно-гігієнічні умови зберігання готових страв і продуктів у пункті продажу, зовнішній вигляд страви, а також відмовлятись від споживання страви за найменших сумнівів щодо її смаку, свіжості.

Українські Національні Новини

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