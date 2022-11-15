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Вместе к победе! "АТБ" передала украинским защитникам еще 24 автомобиля специального назначения

Вместе к победе! "АТБ" передала украинским защитникам еще 24 автомобиля специального назначения

Киев • УНН

 • 329041 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Текущие успехи украинской армии в Харьковской и Херсонской областях наглядно демонстрируют, насколько способно наше общество к единению ради общей победы над врагом. По состоянию на сегодняшний день уже более миллиона граждан, в том числе более трех тысяч сотрудников «АТБ», взялись за оружие и стали на защиту нашей страны. Другие же неустанно работают, обеспечивают надежный тыл и помогают военнослужащим, территориальной обороне, спасателям и т.д., передает УНН.

В современной войне многое решается благодаря мобильности военных подразделений, их способности наносить неожиданные и молниеносные удары по врагу, оперативно менять месторасположение, маневрировать в условиях любой местности. Понимая это, руководство корпорации «АТБ» без раздумий отреагировало на запрос Министерства обороны Украины помочь ВСУ крайне необходимым спецтранспортом. Не теряя времени, компания передала для нужд военнослужащих еще 24 автомобиля специального назначения. Это грузовые машины повышенной проходимости, пожарные и автоцистерны. Официальное вручение автомобилей представителям ВСУ прошло во Львове 15 ноября. Скорее всего, уже в этот же день автомобили отправились в свой первый военный путь.

Стоит отметить, что это не первая помощь корпорации «АТБ» украинским защитникам. По данным из открытых источников, первая единица транспорта для ВСУ была куплена компанией буквально в начале войны – 26 февраля 2022 года. Вскоре соучредители корпорации приобрели за свой счет более 130 единиц автомобильного транспорта на сумму более 100 млн гривен и передали на нужды обороны и экстренных служб Украины.

Летом компания «АТБ» предоставила военным 290 пикапов повышенной проходимости «Митцубиши L200», которые немедленно двинулись на фронт, прибавив спецподразделениям мобильности и скорости. А ключи от 16 автомобилей специального назначения для деятельности подразделений ГСЧС получили чрезвычайники родного для компании города Днепра. Среди них штабной пожарный автомобиль, оперативно-пиротехнические автомобили, специальные фургончики газодымозащитной службы и пожарная автоцистерна. Благодаря усилиям «АТБ» пополнился также автопарк пиротехнической службы. Эти группы получили пять новых спецавтомобилей, предназначенных для оперативной перевозки оборудования и личного состава на место происшествия.

Насколько такой вклад важен, думаю, понимает каждый украинец, ведь враг уже девятый месяц подряд коварно разрушает критическую инфраструктуру нашей страны, наносит удары ракетами, дронами-камикадзе, артиллерией... И благодаря нашей устойчивости, единству, характеру и, конечно же, поддержке патриотического бизнеса мы изо дня в день преодолеваем последствия этих ударов, освобождаем новые города, села, приближаем нашу общую победу. Согласно официальным данным, по состоянию на данный момент освобождены уже более 52% захваченных оккупантами территорий. И этот показатель продолжает постоянно расти. Так что держимся! Сила – в единстве и сплоченности! Вся Украина будет освобождена!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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