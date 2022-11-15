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Разом до перемоги! "АТБ" передала українським захисникам ще 24 автомобілі спеціального призначення

Разом до перемоги! "АТБ" передала українським захисникам ще 24 автомобілі спеціального призначення

Київ • УНН

 • 329042 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Поточні успіхи української армії на Харківщині та Херсонщині наочно демонструють, наскільки здатне наше суспільство до єднання заради спільної перемоги над ворогом. Станом на сьогодні вже понад мільйон громадян, у тому числі більше ніж три тисячі співробітників «АТБ», взялися до зброї та стали на захист нашої країни. Інші ж невпинно працюють, забезпечують надійний тил і допомагають військовикам, територіальній обороні, надзвичайникам тощо, передає УНН.

У сучасній війні багато чого вирішується завдяки мобільності військових підрозділів, їхній спроможності наносити неочікувані та блискавичні удари по ворогу, оперативно змінювати місце розташування, маневрувати в умовах будь-якої місцевості. Розуміючи це, керівництво корпорації «АТБ» без жодних роздумів відреагувало на запит Міністерства оборони України допомогти ЗСУ вкрай необхідним спецтранспортом. Не гаючи часу, компанія передала для потреб військовиків ще 24 автомобілі спеціального призначення. Це вантажні машини підвищеної прохідності, пожежні та автоцистерни. Офіційне вручення автомобілів представникам ЗСУ відбулося у Львові 15 листопада. Скоріш за все, уже цього ж дня автівки вирушили у свій перший військовий шлях.

Варто зазначити, що це не перша така допомога корпорації «АТБ» українським захисникам. За даними з відкритих джерел, перша одиниця транспорту для ЗСУ була куплена компанією буквально на початку війни – 26 лютого 2022 року. Невдовзі співзасновники корпорації придбали власним коштом більш ніж 130 одиниць автомобільного транспорту на суму понад 100 млн гривень і передали на потреби оборони й екстрених служб України.

Влітку компанія «АТБ» надала військовикам 290 пікапів підвищеної прохідності «Мітцубіші L200», які негайно рушили на фронт, додавши спецпідрозділам мобільності та швидкості. А ключі від 16 автомобілів спеціального призначення для діяльності підрозділів ДСНС отримали надзвичайники рідного для компанії міста Дніпро. Серед них штабний пожежний автомобіль, оперативно-піротехнічні авто, спеціальні фургончики газодимозахисної служби та пожежна автоцистерна. Завдяки зусиллям «АТБ» поповнився також автопарк піротехнічної служби. Ці групи отримали п'ять нових спецавтомобілів, які призначені для оперативного перевезення обладнання й особового складу на місце подій.

Наскільки такий внесок важливий, думаю, розуміє кожен українець, адже ворог вже дев'ятий місяць поспіль підступно руйнує критичну інфраструктуру нашої країни, наносить удари ракетами, дронами-камікадзе, артилерією... Та завдяки нашій стійкості, єдності, характеру та, звісно ж, підтримці патріотичного бізнесу ми день за днем долаємо наслідки цих ударів, звільнюємо нові міста, села, наближаємо нашу спільну перемогу. Згідно з офіційними даними, станом на цей час звільнено вже понад 52% захоплених окупантами територій. Й цей показник продовжує невпинно зростати.
Тож тримаймося! Сила – в єдності та згуртованості! Вся Україна буде звільнена!

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