Районный чиновник в Черниговской области осужден за присвоение средств

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30942 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97891 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150300 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114053 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114943 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111600 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103603 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106858 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103398 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152063 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Районный чиновник в Черниговской области осужден за присвоение средств

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы на 5 лет руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы", - говорится в сообщении.

Ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, выигравшей тендер и получившей более 2 млн грн из государственного бюджета. Руководитель отдела райгосадминистрации и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тыс. грн.

Суд признал чиновника виновным по ч.4 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (УК). Злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Другие два фигуранта уголовного производства привлечены к ответственности по статьям 366 и 358 УК. Один из них приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.

Как сообщал УНН 13 апреля, суд разрешил задержать организатора черниговского "центра реабилитации наркозависимых".

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