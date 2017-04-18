Районный чиновник в Черниговской области осужден за присвоение средств

"Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы", - говорится в сообщении.

Ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, выигравшей тендер и получившей более 2 млн грн из государственного бюджета. Руководитель отдела райгосадминистрации и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тыс. грн.

Суд признал чиновника виновным по ч.4 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (УК). Злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Другие два фигуранта уголовного производства привлечены к ответственности по статьям 366 и 358 УК. Один из них приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.

Как сообщал УНН 13 апреля, суд разрешил задержать организатора черниговского "центра реабилитации наркозависимых".