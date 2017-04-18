Районного чиновника на Чернігівщині засуджено за привласнення коштів

ukru
18:53 • 68184 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 88448 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112750 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121443 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 171063 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121358 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109950 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133892 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121248 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123376 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
84 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 45338 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 32568 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52341 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 46131 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 34724 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 68184 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127491 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 171062 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198970 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85175 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115973 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142146 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131819 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162350 перегляди
Актуальне
Районного чиновника на Чернігівщині засуджено за привласнення коштів

Районного чиновника на Чернігівщині засуджено за привласнення коштів

Київ • УНН

 • 9337 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Варвинський районний суд Чернігівської області виніс обвинувальний вирок у 5 років позбавлення волі керівнику відділу райдержадміністрації, який привласнив 400 тис. гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію школи. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України. 

"Варвинський районний суд Чернігівської області виніс обвинувальний вирок керівнику відділу райдержадміністрації, який привласнив 400 тис. грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію школи", - йдеться у повідомленні.

Ремонт у місцевому навчальному закладі проводився київською комерційною установою, що виграла тендер та отримала понад 2 млн грн з державного бюджету. Керівник відділу райдержадміністрації та начальник державного будівельного підприємства домовилися з підрядником про завищення обсягів та вартості робіт. Внаслідок цього кошторис ремонту штучно зріс на майже 400 тис. грн.

Суд визнав чиновника винним за ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (ККУ). Зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років ув’язнення.

Інших двох фігурантів кримінального провадження притягнуто до відповідальності за стаття 366 та 358 ККУ. Одного з них засуджено до 2-х років позбавлення волі з іспитовим терміном, іншому призначено штраф.

Як повідомляв УНН 13 квітня, суд дозволив затримати організатора чернігівського "центру реабілітації наркозалежних".

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$87,209.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.55
Ethereum
$2,002.95