Районного чиновника на Чернігівщині засуджено за привласнення коштів

"Варвинський районний суд Чернігівської області виніс обвинувальний вирок керівнику відділу райдержадміністрації, який привласнив 400 тис. грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію школи", - йдеться у повідомленні.

Ремонт у місцевому навчальному закладі проводився київською комерційною установою, що виграла тендер та отримала понад 2 млн грн з державного бюджету. Керівник відділу райдержадміністрації та начальник державного будівельного підприємства домовилися з підрядником про завищення обсягів та вартості робіт. Внаслідок цього кошторис ремонту штучно зріс на майже 400 тис. грн.

Суд визнав чиновника винним за ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (ККУ). Зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років ув’язнення.

Інших двох фігурантів кримінального провадження притягнуто до відповідальності за стаття 366 та 358 ККУ. Одного з них засуджено до 2-х років позбавлення волі з іспитовим терміном, іншому призначено штраф.

Як повідомляв УНН 13 квітня, суд дозволив затримати організатора чернігівського "центру реабілітації наркозалежних".