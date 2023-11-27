Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении двум столичным чиновникам и предпринимателям
Пять человек, в том числе двух руководителей коммунальных предприятий Киева и трех предпринимателей, подозревают в хищении 4,3 млн грн, выделенных на ремонт лифтов. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Непогода в Украине: наиболее сложная ситуация в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях - Хорунжий
Неблагоприятные погодные условия в Украине привели к критической ситуации: в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, где выпало более метра снега, что побудило к использованию БТРов для ликвидации последствий непогоды.
Британская разведка: последние шесть недель - одни из самых смертоносных для россиян за всю войну
В последние недели наблюдаются очень высокие потери российских войск, особенно из-за наступления на Авдеевку на Донбассе, среднесуточные потери достигают 931 человека. Март 2023 года ранее был самым смертоносным - в среднем 776 лиц в день.
Непогода в столице: дороги от снега очищают 294 единицы спецтехники
В Киеве 294 единицы спецтехники расчищают дороги от снега, бригады также обрабатывают пешеходные зоны. Мэр Кличко призывает водителей сотрудничать и избегать парковки на обочинах.
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
В Киеве за сутки на фоне непогоды произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.
В смоленской области рф дроны пытались атаковать авиационный завод - росСМИ
Беспилотники атаковали авиационный завод в Смоленской области России, при этом один дрон был сбит, а другой вызвал взрыв на заводе, но никто не пострадал.
В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт
Берингово море затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта на камчатке после сильного дождя и сильного ветра, что привело к временному закрытию аэропорта.
Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО
Суровые зимние условия с сильным ветром и плохой видимостью препятствуют тактической авиации и могут сносить беспилотники, но меньше влияют на крылатые ракеты, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
Донецкая область: в Мирнограде из-за непогоды сорвана кровля школы, в Торецке в результате российского обстрела ранен человек
В Мирнограде Донецкой области сильный ветер сорвал крышу со школы, а в Торецке в результате российского обстрела один человек получил ранения.
Власти Одесской области вынуждены привлекать БТРы, чтобы эвакуировать людей из снежных ловушек
Большое количество людей находится в снежной ловушке на автодорогах Одесской области; для помощи привлекли даже БТРы.