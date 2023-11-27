Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении двум столичным чиновникам и предпринимателям

Столичные правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям коммунального предприятия и трем частным предпринимателям по факту растраты 4,3 млн гривен при реконструкции лифтов домах Киева, пишет УНН.

Детали

Два руководителя коммунального предприятия и трое частных предпринимателей сговорились между собой о растрате государственных средств, предназначенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах города Киева.

С 2021 по 2023 год подозреваемые закупили из Турции комплекты пассажирских лифтов на 9 этажей стоимостью 10 тысяч долларов, что значительно меньше стоимости поставленного лифтового оборудования в рамках выполнения договоров реконструкции - сообщили в полиции.

Общая стоимость причиненного ущерба составляет более чем 4,3 миллиона гривен.

Следователи сообщили пятерым фигурантам дела о подозрении по факту растраты имущества, если она совершена в особо крупных размерах или организованной группой лиц.

"Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - резюмировали правоохранители.

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