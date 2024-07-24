Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. Одному из фигурантов грозит до трех лет лишения свободы, другому до 10 лет заключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Речь идет об инциденте, произошедшем 20 апреля 2024 года, когда двое мужчин застрелили двух правоохранителей. После этого, нападавшие решили сбежать за границу и обратились за помощью к двум знакомым военнослужащим. Один из них к тому же самовольно оставил воинскую часть в Одесской области.

В ГБР подчеркнули, что несмотря на то, что всей стране было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство правоохранителя, фигуранты откликнулись и решили помочь беглецам. З

В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим.

24 апреля 2024 года работники ГБР задержали одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно оставил воинскую часть. Он обвиняется в самовольном оставлении места службы (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Другой военный обвиняется в сокрытии преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины) Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет

- подытожили в Государственном бюро расследований.

Напомним

По данным следствия, 20 апреля двое мужчин во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.