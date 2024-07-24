Следователи допросили более сотни свидетелей по делу о расстреле оккупационными войсками рф семьи с малолетними детьми в Буче. Об этом в эфире телемарафона заявила прокурор Офиса Генерального прокурора Виктория Цукарева, передает УНН.

Детали

По ее словам, во время оккупации Бучи обвиняемый, будучи заместителем командира боевой машины, расстрелял два гражданских автомобиля, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. В авто находились супруги с двумя детьми 5 и 10 лет и их соседи.

Во время досудебного расследования проведено большое количество процессуальных и следственных действий. Было допрошено более 100 свидетелей в городе Буча. Проведены осмотры места происшествия и следственные эксперименты с участием потерпевших и свидетелей - рассказала Цукарева.

Прокурор добавила, что было назначено и проведено около 20 экспертиз и по их результатам было полностью задокументировано незаконные действия военнослужащего ВС РФ

Отмечается, что в результате действий обвиняемого погибли четыре человека - мать и двое детей, а также их сосед. также отцу расстрелянной семьи из-за полученных тяжелых ранений ампутировали ногу.

За совершение этого военного преступления обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение - подытожили в Офисе генпрокурора.

Напомним,

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российского военнослужащего, причастного к расстрелу гражданских лиц в городе Буча Киевской области.

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