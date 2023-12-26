Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
  •  41021 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  221012 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно
  •  73610 просмотра

Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
  •  75043 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
  •  108544 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
  •  127534 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
  •  126912 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  159131 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  328297 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  255375 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  197741 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  185179 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  213073 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  169475 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  151482 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rassmatrivaetsya-vopros-o-khodataistve-o-naznachenii-psikhiatricheskoi-ekspertizi-deputatu-batrinu

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 08:08  •  41021 просмотра

Read in English

Власти рассматривают возможность проведения психиатрической экспертизы для депутата Сергея Батрина после того, как он взорвал гранату во время заседания сессии в результате чего 26 человек получили ранения

Решается вопрос о подаче ходатайства о проведении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемому в подрыве гранат во время заседания сессии депутату Сергею Батрину. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

Думаю, что будем назначать (судебно-психиатрическую экспертизу - ред.), но это будет возможно только тогда, когда будет позволять его состояние здоровья. Сейчас решается вопрос о ее назначении

 - сказали в пресс-службе.

Дополнение

На Закарпатье 15 декабря во время заседания сессии депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

Национальная полиция дополнительно расследует инцидент по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.

Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Сергею Батрину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Розглядається питання щодо клопотання про призначення психіатричної експертизи депутату Батрину
Consideration is being given to a request for a psychiatric examination of MP Batryn
Новости по теме

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Власти рассматривают возможность проведения психиатрической экспертизы для депутата Сергея Батрина после того, как он взорвал гранату во время заседания сессии в результате чего 26 человек получили ранения.

Криминал и ЧП •   •  41021 просмотра
Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Пир во время чумы: как руководство Винницкого облсовета от Гройсмана роскошествует за бюджетные средства и использует свои полномочия

Как руководство Винницкого облсовета от Гройсмана роскошествует за бюджетные средства и использует свои полномочия.

Политика •   •  66305 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Винницкого облсовета от Гройсмана роскошествует за бюджетные средства и использует свои полномочия

ФБР расследует дело Трампа в связи с угрозами в адрес судей в Колорадо

ФБР расследует угрозы в адрес судей Верховного суда Колорадо после того, как они дисквалифицировали Трампа на выборах 2024 года. Угрозы поступили после решения суда, который сослался на 14-ю поправку.

Новости Мира •   •  19060 просмотра
ФБР расследует дело Трампа в связи с угрозами в адрес судей в Колорадо

Из-за ночной атаки ВСУ на порт в Феодосии эвакуированы более 350 человек - розМИ

Более 350 человек эвакуированы после авиаудара по порту Феодосии.

Война •   •  26555 просмотра
Из-за ночной атаки ВСУ на порт в Феодосии эвакуированы более 350 человек - розМИ

Испания отправит в Словакию военных, танки Leopard и вертолеты для защиты восточного фланга НАТО - СМИ

Испания отправит 600 военнослужащих, танки Leopard и вертолеты в Словакию в январе 2024 года для усиления восточного фланга НАТО.

Новости Мира •   •  21636 просмотра
Испания отправит в Словакию военных, танки Leopard и вертолеты для защиты восточного фланга НАТО - СМИ

Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно

Член ВСП Елена Ковбий заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно.

Политика •   •  73610 просмотра
Эксклюзив
Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно

"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше

Новое предприятие "Государственный оператор тыла" имеет целью повысить прозрачность закупок для военных, пообещав искоренить коррупцию и привлечь местных производителей.

Война •   •  99930 просмотра
"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Экономист Игорь Гарбарук отмечает стабильность национальной валюты и контролируемую инфляцию как положительные моменты.

Экономика •   •  75043 просмотра
Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 84 раза населенные пункты Запорожской области, повреждены дома

Российские войска 84 раза обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области, повредив три дома; о пострадавших среди гражданского населения не сообщается.

Война •   •  26285 просмотра
Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 84 раза населенные пункты Запорожской области, повреждены дома

Партизаны нашли военную базу оккупантов в Горловке Донецкой области

Украинские и крымскотатарские партизаны обнаружили российскую военную базу в Горловке Донецкой области.

Война •   •  24862 просмотра
Партизаны нашли военную базу оккупантов в Горловке Донецкой области