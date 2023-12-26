Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
Киев • УНН
Власти рассматривают возможность проведения психиатрической экспертизы для депутата Сергея Батрина после того, как он взорвал гранату во время заседания сессии в результате чего 26 человек получили ранения
Решается вопрос о подаче ходатайства о проведении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемому в подрыве гранат во время заседания сессии депутату Сергею Батрину. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.
Думаю, что будем назначать (судебно-психиатрическую экспертизу - ред.), но это будет возможно только тогда, когда будет позволять его состояние здоровья. Сейчас решается вопрос о ее назначении
Дополнение
На Закарпатье 15 декабря во время заседания сессии депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений.
СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.
Национальная полиция дополнительно расследует инцидент по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.
Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Сергею Батрину.
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
Власти рассматривают возможность проведения психиатрической экспертизы для депутата Сергея Батрина после того, как он взорвал гранату во время заседания сессии в результате чего 26 человек получили ранения.
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