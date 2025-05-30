Рассел Бренд не признал вину по обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии

Британский актер и телеведущий Рассел Бренд официально не признал себя виновным по пяти обвинениям в изнасиловании, сексуальном насилии и нападении. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По информации, актер предстал перед Королевским судом Саутуарка, где впервые официально отверг все пять обвинений.

В частности, Бренд обвиняется в оральном изнасиловании и сексуальном насилии в отношении одной из женщин в июле 2004 года, а также в изнасиловании другой женщины в 1999 году.

Его также обвиняют в нападении на женщину, когда он схватил ее за руку и потянул в мужской туалет в 2001 году, а также в сексуальном насилии над другой женщиной, когда он целовал и ощупывал ее в 2004 или 2005 году.

Во время заседания 49-летний Бренд подтвердил свое имя и ответил "невиновен" на все пункты обвинения. Он будет находиться под условным залогом до начала судебного процесса, который запланирован на 3 июня 2026 года. Досудебное слушание должно состояться 20 мая 2026-го.

По информации, после предъявления ему обвинений в апреле он опубликовал видео, в котором заявил, что не является насильником и никогда не участвовал в недобровольных сексуальных действиях.

Теперь у меня будет возможность защитить эти обвинения в суде, и я невероятно благодарен за это - сказал он.

Бренд, родившийся в Эссексе, прославился как стендап-комик и стал известным на весь мир как ведущий телешоу, таких как Big Brother's Big Mouth, а также благодаря собственным радиопрограммам на таких станциях, как BBC Radio 2 и 6 Music.

Затем он построил карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как "В пролете" и "Побег из Вегаса".

Напомним

Ранее сообщалось, что Рассела Бренда обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии, совершенных в период с 1999 по 2005 год. Ему предъявили обвинения по четырем эпизодам насилия.