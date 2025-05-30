Рассел Бренд не визнав провину за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Британський актор і телеведучий Рассел Бренд офіційно не визнав себе винним за п’ятьма звинуваченнями у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та нападі. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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За інформацією, актор постав перед Королівським судом Саутуарка, де вперше офіційно відкинув усі п'ять звинувачень.

Зокрема, Бренд звинувачується в оральному зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо однієї з жінок у липні 2004 року, а також у зґвалтуванні іншої жінки в 1999 році.

Його також звинувачують у нападі на жінку, коли він схопив її за руку і потягнув до чоловічого туалету 2001 року, а також у сексуальному насильстві над іншою жінкою, коли він цілував і обмацував її 2004 або 2005 року.

Під час засідання 49-річний Бренд підтвердив своє ім’я та відповів "невинний" на всі пункти обвинувачення. Він перебуватиме під умовною заставою до початку судового процесу, який заплановано на 3 червня 2026 року. Досудове слухання має відбутися 20 травня 2026-го.

За інформацією, після пред'явлення йому звинувачень у квітні він опублікував відео, в якому заявив, що не є ґвалтівником і ніколи не брав участі в недобровільних сексуальних діях.

Тепер у мене буде можливість захистити ці звинувачення в суді, і я неймовірно вдячний за це - сказав він.

Бренд, який народився в Ессексі, прославився як стендап-комік і став відомим на весь світ як ведучий телешоу, як-от Big Brother's Big Mouth, а також завдяки власним радіопрограмам на таких станціях, як BBC Radio 2 і 6 Music.

Потім він побудував кар'єру в Голлівуді, знявшись у таких фільмах, як "У прольоті" і "Втеча з Вегаса".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Рассела Бренда звинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, скоєних у період з 1999 по 2005 рік. Йому висунули звинувачення за чотирма епізодами насильства.