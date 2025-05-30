Рассел Бренд не визнав провину за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

$41.530.06
46.800.27
ukenru
У центрі Чернігові помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку
Ексклюзив
13:21 • 3136 перегляди

У центрі Чернігові помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
11:54 • 12430 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
11:01 • 16973 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

10:40 • 17165 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
08:52 • 31920 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 41894 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 26215 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 27822 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 152513 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 164072 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.9м/с
67%
747мм
Популярнi новини

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 26864 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 20104 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 20026 перегляди

Сутичка між місцевими і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

09:00 • 10871 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 11087 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

14:15 • 108 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

13:52 • 1288 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 11226 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

10:40 • 17172 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 31927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

12:39 • 2742 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 20130 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 20204 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 116853 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 109434 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Рассел Бренд не визнав провину за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Британський актор Рассел Бренд постав перед судом, де офіційно відкинув п'ять звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Судовий процес призначено на 3 червня 2026 року.

Рассел Бренд не визнав провину за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Британський актор і телеведучий Рассел Бренд офіційно не визнав себе винним за п’ятьма звинуваченнями у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та нападі. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За інформацією, актор постав перед Королівським судом Саутуарка, де вперше офіційно відкинув усі п'ять звинувачень.

Зокрема, Бренд звинувачується в оральному зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо однієї з жінок у липні 2004 року, а також у зґвалтуванні іншої жінки в 1999 році.

Його також звинувачують у нападі на жінку, коли він схопив її за руку і потягнув до чоловічого туалету 2001 року, а також у сексуальному насильстві над іншою жінкою, коли він цілував і обмацував її 2004 або 2005 року.

Під час засідання 49-річний Бренд підтвердив своє ім’я та відповів "невинний" на всі пункти обвинувачення. Він перебуватиме під умовною заставою до початку судового процесу, який заплановано на 3 червня 2026 року. Досудове слухання має відбутися 20 травня 2026-го.

За інформацією, після пред'явлення йому звинувачень у квітні він опублікував відео, в якому заявив, що не є ґвалтівником і ніколи не брав участі в недобровільних сексуальних діях.

Тепер у мене буде можливість захистити ці звинувачення в суді, і я неймовірно вдячний за це

- сказав він.

Бренд, який народився в Ессексі, прославився як стендап-комік і став відомим на весь світ як ведучий телешоу, як-от Big Brother's Big Mouth, а також завдяки власним радіопрограмам на таких станціях, як BBC Radio 2 і 6 Music.

Потім він побудував кар'єру в Голлівуді, знявшись у таких фільмах, як "У прольоті" і "Втеча з Вегаса".

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що Рассела Бренда звинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, скоєних у період з 1999 по 2005 рік. Йому висунули звинувачення за чотирма епізодами насильства.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НПНовини Світу
Голлівуд, Лос-Анджелес
Brent
$62.62
Bitcoin
$105,699.90
S&P 500
$5,898.50
Tesla
$355.59
Газ TTF
$34.51
Золото
$3,328.80
Ethereum
$2,612.06