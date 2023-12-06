Распространяли российскую пропаганду: в Украине приговорили к тюрьме еще трех коллаборационистов
Киев • УНН
СБУ сообщает, что трое коллаборационистов в Харькове и Луганске, среди которых "телефонистка" и руководитель пенсионного фонда, приговорены к тюрьме за содействие российским оккупационным войскам.
Сразу трое коллаборационистов, которые сотрудничали с россиянами на оккупированной части Харьковской и Луганской областей, получили реальные сроки заключения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Сотрудники СБУ задержали их в результате комплексных мероприятий на востоке Украины. Среди фигурантов - "телефонист", который проводил связь в кабинеты бывшей оккупационной администрации рф в Балаклее и глава подразделения "пенсионного фонда лнр"
Отмечается, что по материалам СБУ суд назначил им от 5 до 11 лет тюрьмы.
Дополнение
В СБУ рассказали, что тюремный срок получил экс-чиновник одного из коммунальных учреждений области, который в апреле 2022 года согласился возглавить одно из подразделений "пенсионного фонда лнр в Новопсковском районе".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Оказался агентом рф и прикрывался "пленом" у рашистов: СБУ задержала бывшего чиновника на Сумщине
Под работы на оккупантов он встречался с местными предпринимателями и призывал их наполнять оккупационный бюджет через уплату "пенсионных сборов" в казну рф.
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда он скрыто прибыл в Киев как вынужденный переселенец и пытался "легализоваться" под видом волонтера
Зато на Харьковщине коллаборационистом оказался 52-летний житель Балаклеи, который поддержал захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения России.
Следователи выяснили, что во время оккупации города он проводил телефонную связь в помещения местных оккупационных органов страны-агрессора. Также он организовывал трансляцию пропагандистских радиоканалов РФ на территории города через сеть громкоговорителей на инфраструктурных зданиях.
Отмечается, после освобождения Балаклеи мужчина пытался скрыться от правосудия, но неудачно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области
Еще одна коллаборационистка - жительница Купянского района, которая в период захвата громады добровольно возглавила оккупационный "центр предоставления социальных услуг".
На этой "должности" она организовывала раздачу сторонникам рашизма так называемой "гумпомощи" из страны-агрессора. В состав "гумпакета" обязательно входила пропагандистская газета россии "Харьков Z", которая отрицала вооруженную агрессию РФ и оправдывала преступления захватчиков
Напомним
СБУ задержала киевлянина, который помогал ФСБ нанести ракетный удар по киевскому университету и разведывал военные объекты; теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11 лет за решеткой заочно получила пропагандистка с канала соловьева Юлия Витязева
Распространяли российскую пропаганду: в Украине приговорили к тюрьме еще трех коллаборационистов
СБУ сообщает, что трое коллаборационистов в Харькове и Луганске, среди которых "телефонистка" и руководитель пенсионного фонда, приговорены к тюрьме за содействие российским оккупационным войскам.
Зеленский посетил детей в "Охматдете", которые проходят реабилитацию после вражеских обстрелов
Президент Зеленский посетил раненых детей в Охматдете, в частности Марину Пономареву, первого ребенка-жертву войны в Украине, которая получила протез. Зеленский высоко оценил стойкость украинских детей и усилия, направленные на восстановление после российских ударов.
Реестр оружия совершенствуют: внесли изменения по подаче документов на разрешение для покупки оружия
Правительство Украины приняло постановление об ускорении цифровизации Единого государственного реестра оружия для повышения прозрачности и облегчения доступа к разрешениям на оружие и его регистрации.
Президент подписал законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков
Президент Украины подписал законопроект о повышении ставки налога на прибыль банков до 50% в 2023 году, а затем до 25%, что, как ожидается, принесет 24-25 миллиардов гривен в 2023 году.
Википедия назвала 25 самых популярных статей за год: мир интересовали фильмы, знаменитости, ChatGPT и война в Украине
Страница ChatGPT в Википедии была самой популярной в 2023 году и собрала более 49,4 миллионами просмотров. Кроме нее в топ-25 самых популярных страниц вошли статьи об Индии, популярные фильмы, актеров и футболистов, а также статья о российской агрессии в Украине.
Поступления в местные бюджеты увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом - Минфин
Поступления в местные бюджеты выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом и по состоянию на 1 декабря 2023 года составили 407,3 млрд грн, что свидетельствует о возвращении к довоенному уровню.
Стартап Илона Маска в области ИИ стремится привлечь 1 миллиард долларов
ИИ-стартап Илона Маска xAI имеет целью привлечь $1 млрд, уже получив $135 млн. xAI, конкурируя с OpenAI, выпустила программу Grok
В Днепре разоблачили организованную преступную группировку: торговали оружием и боеприпасами
Полиция Днепра разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась незаконным оборотом оружия и отмыванием денег, изъяв оружие, боеприпасы и почти 6 миллионов долларов США во время двухдневной операции, в которой участвовали около 100 полицейских.
В Непале задержали 10 человек, вербовавших местных в российскую армию
Полиция Непала арестовала 10 человек за переправку местных жителей в россию по туристическим визам для прохождения военной службы, беря за это до $9000 с каждого.
В Украине масштабная воздушная тревога, ракетная опасность - по всей территории
В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К, сигнализирующего о ракетной угрозе по всей стране.