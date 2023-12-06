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Распространяли российскую пропаганду: в Украине приговорили к тюрьме еще трех коллаборационистов

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 11:38  •  14368 просмотра

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СБУ сообщает, что трое коллаборационистов в Харькове и Луганске, среди которых "телефонистка" и руководитель пенсионного фонда, приговорены к тюрьме за содействие российским оккупационным войскам.

Сразу трое коллаборационистов, которые сотрудничали с россиянами на оккупированной части Харьковской и Луганской областей, получили реальные сроки заключения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Сотрудники СБУ задержали их в результате комплексных мероприятий на востоке Украины. Среди фигурантов - "телефонист", который проводил связь в кабинеты бывшей оккупационной администрации рф в Балаклее и глава подразделения "пенсионного фонда лнр"

 резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что по материалам СБУ суд назначил им от 5 до 11 лет тюрьмы.

Дополнение

В СБУ рассказали, что тюремный срок получил экс-чиновник одного из коммунальных учреждений области, который в апреле 2022 года согласился возглавить одно из подразделений "пенсионного фонда лнр в Новопсковском районе".

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Под работы на оккупантов он встречался с местными предпринимателями и призывал их наполнять оккупационный бюджет через уплату "пенсионных сборов" в казну рф.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда он скрыто прибыл в Киев как вынужденный переселенец и пытался "легализоваться" под видом волонтера

- рассказали в СБУ.

Зато на Харьковщине коллаборационистом оказался 52-летний житель Балаклеи, который поддержал захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения России.

Следователи выяснили, что во время оккупации города он проводил телефонную связь в помещения местных оккупационных органов страны-агрессора. Также он организовывал трансляцию пропагандистских радиоканалов РФ на территории города через сеть громкоговорителей на инфраструктурных зданиях.

Отмечается, после освобождения Балаклеи мужчина пытался скрыться от правосудия, но неудачно.

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Еще одна коллаборационистка - жительница Купянского района, которая в период захвата громады добровольно возглавила оккупационный "центр предоставления социальных услуг".

На этой "должности" она организовывала раздачу сторонникам рашизма так называемой "гумпомощи" из страны-агрессора. В состав "гумпакета" обязательно входила пропагандистская газета россии "Харьков Z", которая отрицала вооруженную агрессию РФ и оправдывала преступления захватчиков

- подытожили в Службе безопасности.

Напомним

СБУ задержала киевлянина, который помогал ФСБ нанести ракетный удар по киевскому университету и разведывал военные объекты; теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
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Three more collaborators sentenced to prison in Ukraine for spreading Russian propaganda
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