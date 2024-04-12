Коллаборационисты разворовывают бюджетные средства на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Активисты из группы "Кибер Сопротивления" обнародовали доказательства коррупции, в которых фигурируют кремлевские приспешники-коллаборационисты, использующие бюджетные средства на временно оккупированных территориях. Среди них в частности выделилась Светлана Нестеренко, бывшая проректор Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного, расположенного в городе Мелитополь Запорожской области.

Нестеренко, которая перешла на сторону врага с начала оккупации города, начала заниматься поиском предателей для увеличения штата в фейковом университете. Кроме того, она участвовала в проведении предварительного голосования кандидатов от "единой России" на оккупированной территории Запорожской области.

Однако ее сотрудничество с агрессором не принесло такой желанной жизни, как она надеялась. В результате оказалось, что Нестеренко выводила "дополнительные" средства через свою невестку, которая даже не была студенткой университета.

Это дело также выявило недостаток средств для патриотического воспитания университетского студенчества, поскольку специальный факультет был закрыт из-за финансовых проблем.

Увольнение и уголовное дело против Нестеренко стали результатом внутренней борьбы за власть между фсб и ГРУ и их представителями на местах, а не борьбы с коррупцией.

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