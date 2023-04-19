рашисты нанесли удар по автобусному парку в Херсоне: в ОВА показали последствия

Детали

По данным ОВА, из-за обстрела несколько коммунальных транспортных средств – повреждены.

"Мирные люди не пострадали", - добавили в Херсонской ОГА.

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Ранее

В результате очередного вражеского обстрела центра Херсона погиб один человек, количество раненых достигло 9 человек, начато уголовное производство.