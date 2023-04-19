рашисты нанесли удар по автобусному парку в Херсоне: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. российская армия нанесла удар по автобусному парку в Херсоне, сообщили в Херсонской ОГА и показали последствия удара, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, из-за обстрела несколько коммунальных транспортных средств – повреждены.
"Мирные люди не пострадали", - добавили в Херсонской ОГА.
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